Forse straffen in Mallorca-zaak: ’Carlo misdeed niets en was op de verkeerde plaats’

Toch was die straf lager dan de officier van justitie had geëist, tien jaar. De voorzitter van de rechtbank gaf aan er rekening mee te houden dat Sanil nooit eerder serieus in de fout was gegaan, nog een heel leven voor zich heeft, maar verweet hem ook dat hij zijn verantwoordelijkheid nooit heeft genomen. „U heeft ook pas een andere mishandeling toegegeven toen daar beelden van waren opgedoken”, wreef de voorzitter de 20-jarige Hilversummer aan. In eerste instantie ontkende hij ook de mishandeling van Javier – vriend van Carlo – hardnekkig.

De hoofdverdachte, die altijd tegensprak Carlo te hebben aangeraakt, schudde verschillende malen zijn hoofd. Hij reageerde na afloop op het oog onbewogen op de flinke straf. Wat hem vooral duur is komen te staan is het dna van Carlo dat op zijn schoen is aangetroffen. Het onderzoek van het NFI daarnaar werd betrouwbaar geacht door de rechtbank. Sanil B. is ook schuldig bevonden op basis van getuigenverklaringen. De beschrijving van getuige Eline kon alleen betrekking hebben op de hoofdverdachte, werd duidelijk gemaakt.

B. is direct weer vastgezet. Zijn advocaat gaat hem volgende week in de cel bezoeken om een eventueel hoger beroep te bespreken.

’Onbevredigend’

Wat betreft Hein B. en Mees T. kon niet worden bewezen dat zij schuldig waren aan de doodslag van Carlo. Zeker is dat iemand Sanil heeft ’geholpen’, maar wie van hen dat is geweest is niet aan te tonen. Hein zat tijdens de uitspraak verstijfd op zijn stoel, Mees bewoog juist heel onrustig heen en weer. De rechtbank sprak sowieso van een ’onbevredigend resultaat’. Tegen T. en B. waren straffen van acht jaar geëist. De rechter legde hen voor ander geweld waarbij zij betrokken waren wel 30 maanden op.

De voorzitter repte eens te meer van zinloos en extreem uitgaansgeweld waarvoor geen reden was. „Uit niets is gebleken dat Carlo iets had misdaan. Hij stond op de verkeerde plaats.” Maar hoe het nou precies zat is niet vast te stellen, voegde hij toe. „Omdat er geen beelden van zijn en verdachten en getuigen niet veel willen of kunnen zeggen.”

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli rond twee uur in de nacht in elkaar geslagen op de boulevard van badplaats El Arenal op het Spaanse eiland. Hij belandde bewusteloos op straat voor café De Bier Express, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Hij overleed vier dagen later in een lokaal ziekenhuis als gevolg van hersenletsel. „De verdachten zijn doorgegaan met slaan en schoppen, terwijl Carlo al op de grond lag. De klappen en schoppen kwamen van alle kanten.”

De voorzitter gaf aan dat wat Carlo is overkomen, meerdere slachtoffers had kunnen overkomen. Javier raakte bijvoorbeeld ook buiten bewustzijn; hij kwam in tegenstelling tot zijn vriend Carlo later wel bij. Maar ook slachtoffers uit de eerdere vechtpartij op de avond, bij De Zaak, zijn goed weggekomen. Voor slachtoffer Bram uit Noord-Holland had het ook veel erger kunnen aflopen toen hij tegen de grond werd gewerkt en forse trappen kreeg. Hij is, zo gaf de voorzitter min of meer aan, aan de dood ontsnapt.

Door de orgie van geweld vond de rechtbank dat de geëiste taakstraffen geen recht deden aan de gebeurtenissen, en verving deze werkstraffen door flinke – wel deels voorwaardelijke – celstraffen van twaalf tot dertig maanden, met aftrek van voorarrest. Over verschillende verdachten zei de voorzitter dat ze een nonchalante houding hadden. Dat werd na afloop eens te meer duidelijk toen Lucas O. een boks gaf aan medeverdachte Daan van S.

Gemengde gevoelens bij nabestaanden

De nabestaanden van de 27-jarige Carlo Heuvelman hebben „gemengde gevoelens” bij de uitspraak van de rechtbank, zo laat hun advocaat Edwin Bosch vrijdag na afloop weten.

„Aan de ene kant doet de uitspraak recht”, zegt de advocaat. „Er is duidelijk vastgesteld wat het aandeel was van onder anderen Sanil in het hele gebeuren. Tegelijkertijd is het heel onbevredigend dat de rechtbank vaststelt dat er naast Sanil ten minste nog een andere dader geweest moet zijn en dat we niet weten wie die dader is.”

Dit komt niet onverwacht bij de nabestaanden binnen, legt Bosch uit. „De hele zaak hebben we al gezien dat de verdachten hun mond houden. En het voelt voor hen toch een beetje alsof ze daar nu voor beloond worden.”