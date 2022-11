Gevangenisstraf voor meeste verdachten in Mallorcazaak na ’extreem geweld’ tegen Carlo Heuvelman (27)

Volg de zaak via verslaggever Marcel Vink onderaan dit bericht.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur in elkaar geslagen op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca. Hij belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis als gevolg van hersenletsel. „De verdachten zijn doorgegaan met slaan en schoppen, terwijl Carlo al op de grond lag”, sprak de rechter vrijdag. „De klappen en schoppen kwamen van alle kanten.”

De rechtbank in Lelystad heeft Sanil B. (20) schuldig bevonden aan doodslag op Heuvelman. Dat gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen en het DNA-spoor van het slachtoffer dat op zijn linkerschoen is gevonden. Tegen Mees T. (19) en Hein B. (19) ontbreekt het bewijs voor doodslag. Zij worden van die beschuldiging vrijgesproken. Verdachte Martijn T. is van alle beschuldigingen vrijgesproken.

„Alle slachtoffers hadden letsel. Carlo en Javier raakten buiten bewustzijn, Javier kwam weer bij, maar Carlo niet”, aldus een van de rechters. Een operatie in het ziekenhuis mocht niet meer baten. „Hij had drie grote verwondingen aan zijn hoofd door toegebracht geweld.”

Acht verdachten - allen uit Hilversum - zijn schuldig voor het geweld bij De Bierexpress. De rechtbank vindt de hele groep van acht verdachten, behalve Martijn T., schuldig aan het openlijk geweld tegen Heuvelman en zijn vrienden. Sanil B. en Hein B. hebben zich ook schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op een vriend van Heuvelman, die bewusteloos werd geslagen en tegen zijn hoofd werd geschopt. Het slachtoffer, Javier, krijgt een schadevergoeding van ruim 5000 euro toegewezen.

Naast de doodslag op Heuvelman staat nog een reeks andere geweldshandelingen op de aanklacht tegen de diverse verdachten, waaronder een poging tot doodslag tijdens een vechtpartij bij café De Zaak. Dat incident ging vooraf aan de confrontatie met Heuvelman en diens vriendengroep.

De advocaten van de drie hoofdverdachten hebben voor vrijspraak van doodslag gepleit. Zo zegt de advocaat van Mees T., die als enige van de vriendengroep weer in voorarrest zit, dat niemand van alle getuigen haar cliënt heeft zien vechten met Carlo. Ze verweet het OM zevenmijlslaarzen te hebben aangetrokken in de bewijsvoering. De verdediging van Sanil B. noemde de elkaar tegensprekende getuigenverklaringen „krakkemikkig.” De raadsman van Hein B. zegt dat er van de zestig ondervraagde getuigen slechts elf over de mishandeling van Heuvelman hebben verklaard en dat daarvan slechts één zijn cliënt aanwees.