OM eist 18 jaar voor 'opdracht moord minnaar'

B.'s vrouw Semra K. zou in het geheim een relatie hebben gehad met een andere man. Toen dat uitkwam, zou B. zijn vrouw hebben bedreigd en mishandeld en van haar hebben geëist dat ze haar minnaar om het leven zou brengen, zo meent justitie.

Het 44-jarige slachtoffer werd in februari van dit jaar op klaarlichte dag in Vlaardingen doodgeschoten. De vrouw zit al langere tijd vast. Zij verklaarde de schoten te hebben gelost, maar wees haar man als opdrachtgever aan.

De vrouw heeft verteld dat B. haar sinds 2,5 week voor de schietpartij dagelijks heeft uitgescholden, bedreigd, mishandeld, aangerand en verkracht. Daarbij zou B. haar hebben laten weten wanneer en hoe ze haar minnaar moest doodschieten. Ook zou hij het pistool hebben geregeld.

B. ontkent iedere betrokkenheid. Volgens hem liegt K. en heeft zij de moord zonder hulp van hem gepleegd. Maar volgens het OM vertelde B. zijn vrouw dat ze bij de politie het verhaal moest vertellen dat zij zich gebruikt en gekwetst voelde door haar slachtoffer. Ze moest tegen de politie zeggen dat zij de moord pleegde om haar 'eer'. Op die manier hoopte B. buiten schot te blijven, aldus justitie.

K. schoot haar slachtoffer op 1 februari dood. Die kwam net met een vriend uit de moskee, waar hij het vrijdaggebed had bijgewoond. Toen hij in de auto ging zitten, ging K. voor het portier staan en schoot. Het pistool haperde meerdere keren, maar de man werd desondanks drie keer in zijn hoofd geraakt. Hij overleed ter plaatse.

De vrouw werd vrijwel direct door de politie aangehouden. Zij staat woensdag voor de rechter.