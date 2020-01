Hongkong weigert directeur Human Rights Watch

„Ik had gehoopt het constante Chinese ondermijnen van de mensenrechten wereldwijd aan de kaak te stellen”, zei Roth in een statement. „Dat ik nu word geweigerd in Hongkong, laat precies het probleem zien.” In Hongkong gaan honderdduizenden mensen al maandenlang de straat op om te demonstreren tegen de groeiende invloed van China. De betogingen worden hard neergeslagen.

Roth is niet de eerste die Hongkong niet binnen mag. In 2018 werd het werkvisum van journalist Victor Mallet zonder reden niet verlengd, waardoor hij Hongkong niet meer in mocht. Mallet, die met zijn gezin in de stadstaat woonde, werkt voor de Financial Times.