Atlantic Rally for Cruisers op weg naar Saint Lucia

De ARC is een jaarlijkse transatlantische toertocht voor zeilers uit alle landen. Er is ook een versie voor wedstrijdzeilers, hoewel het evenement vooral gezien wordt als een gezellige en veilige manier om in een groep de Atlantische Oceaan over te steken. De race begint altijd in november in Gran Canaria en eindigt rond Kerst in Saint Lucia. Er doen dit jaar negen Nederlanders aan mee.

Passaatwinden

De tocht kost tussen de veertien en 21 dagen, terwijl er in de periode vooral voor een voortdurende lichte passaatwind uit gezeild wordt. De afstand is 2700 nautische mijl. De tocht werd voor het eerst georganiseerd door Jimmy Cornell, de man van de bekende gids World Cruising Routes, ook wel de ,bijbel voor wereldzeiler´ genoemd. Het is een gids voor oceaanzeilers met daarin een overzicht van alle heersende winden en stromingen.