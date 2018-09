SPD houdt rekening met mislukken formatie

Er is 50 procent kans dat de vorming van een zogeheten grote coalitie in Duitsland mislukt. Dat denken althans SPD-toppolitici die dinsdagmiddag voor spoedoverleg bijeenkwamen. De onderhandelingen met de CDU/CSU gaan dinsdagavond de beslissende ronde in. SPD-secretaris-generaal Andrea Nahles verwacht dat het een „lange nacht” wordt.