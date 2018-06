ACP eist serieuze aanpak privéhinder politie

Uit onderzoek blijkt dat 87 procent van 1000 ondervraagde agenten te maken heeft gehad met geweld tijdens het werk. Bijna 29 procent zegt in privétijd met 'werkgerelateerd' geweld te zijn geconfronteerd. „Dat zijn cijfers die ook ons geschokt hebben”, benadrukt de ACP.

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) reageert dinsdagmiddag in de Tweede Kamer op het rapport.

De politievakbond ageert al sinds december vorig jaar tegen geweld tegen politiemensen. Uit onderzoek blijkt nu dat bijna een op de drie agenten daar ook in de privésituatie last van ondervindt.

Volgens de ACP is bijvoorbeeld de dochter van een van de vakbondsleden door een groep jongeren mishandeld, nadat haar vader de jongelui eerder op wangedrag had aangesproken. Als ander voorbeeld noemt de bond een pleger van huiselijk geweld, die een agent vanuit een psychiatrische inrichting telefonisch bedreigde en later ook een steen door de ruit van zijn woning gooide. „Zo zijn er heel diverse voorbeelden te geven, zoals agenten die bij het boodschappen doen in de supermarkt worden lastiggevallen”, aldus de ACP-woordvoerster.