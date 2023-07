LIVE | Rusland: Oekraïense drone neergehaald in Moskou

OORLOG IN OEKRAÏNE

Zo’n anderhalf jaar na de grootschalige Russische inval is Kiev bezig met een tegenoffensief. Ook op de Krim is het onrustig en het rommelt sinds de opstand van Wagnerleider Jevgeni Prigozjin in de Russische legertop. Volg hier de laatste ontwikkelingen.

Gaat het Oekraïense offensief nu dan écht van start? Na maanden van speldenprikjes is dat dé vraag die opkomt nadat donderdag grote Oekraïense aanvallen worden waargenomen. Mart de Kruif, oud-commandant der Landstrijdkrachten, duidt de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Liveblog gaat verder onder de video. Lunch Update Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.