Kentekenbewijs op creditcardformaat

„Binnenkort hoeft niemand meer die papieren in de auto te hebben”, zegt de minister. „Het nieuwe kentekenbewijs past gewoon in je portemonnee. En het is niet alleen handzamer, de kaart is ook lastiger na te maken en daarmee minder gevoelig voor fraude.”

Op de nieuwe kentekencard met chip staan de gegevens van zowel het voertuig als de kentekenhouder. Nu staan die op de twee afzonderlijke delen van het papieren kentekenbewijs. In plaats van het huidige overschrijvingsbewijs krijgt de eigenaar van het voertuig een tenaamstellingscode. Die is nodig als het voertuig van eigenaar wisselt, gesloopt of geëxporteerd wordt.

Vanwege de veiligheid worden de kentekencards niet bij voertuigbedrijven of postkantoren, maar alleen centraal bij de RDW aangemaakt. De kaart maakt ook het verhandelen van 'gekloonde' voertuigen moeilijker. Bij klonen krijgt een gestolen auto hetzelfde kenteken als een auto van hetzelfde merk en type.

De kentekencard heeft hetzelfde tarief als het papieren kentekenbewijs en gaat gelden voor alle voertuigcategorieën. De kaart wordt geleidelijk ingevoerd. De verwachting is dat in 2019 alle papieren kentekenbewijzen zijn vervangen door kentekencards.