Kans om zaterdagavond noorderlicht te zien vanuit Nederland

Het noorderlicht is normaal gesproken vooral te zien in Noord-Europa, op de Noordpool en in het noorden van Canada. Daar kleurt de lucht dan groen en paars. Als het verder weg te zien is, zoals in Nederland, dan zijn het volgens Weerplaza eerder rode tinten. Het noorderlicht wordt veroorzaakt door een zonnevlam. Dat zijn kleine elektrisch geladen deeltjes van de zon die in de aardse atmosfeer verbranden.

Het weer lijkt in Nederland niet helemaal mee te werken. Het klaart tegen het einde van de avond iets op, maar in grote delen van het land blijft het volgens het KNMI bewolkt en regenachtig.

Weeronline meldt dat de beste tijd om het licht te zien tussen 20.00 en 00.00 uur is. Met het blote oog kan het moeilijk te zien zijn, maar een camera die een foto neemt met een lange sluitertijd zou eventueel wel het licht kunnen opvangen.

