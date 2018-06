Jaap Smit voorgedragen als CdK Zuid-Holland

De minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, moet de beoogd commissaris nog voordragen bij de Koning. Als alles volgens plan verloopt gaat Smit per 1 januari aan de slag. „We denken dat we hiermee een stevige bestuurder binnenhalen”, aldus de voorzitter van de vertrouwenscommissie Floor Vermeulen.

Franssen gaat aan de slag bij de Raad van State. Hij wordt staatsraad in de afdeling advisering van het college. De 62-jarige commissaris vervulde zijn functie bij de provincie sinds 2000. Daarvoor was hij onder meer burgemeester van Zwolle en Tweede Kamerlid.

Smit (56) werkt sinds 2010 als voorzitter van het CNV. Voordien werkte hij als directeur bij Slachtofferhulp Nederland en als predikant.

Bij de werknemersorganisatie heersen gemengde gevoelens over de voordracht, zo legt een woordvoerster uit. „We betreuren het als hij weggaat, maar we begrijpen ook dat hij geen nee kan zeggen. Ze halen een hele goede man hiermee binnen.” Bij het CNV zou de eerste termijn van Smit als voorzitter lopen tot 1 juni 2014. „Hij twijfelde al of hij door zou gaan, dus heel onverwacht komt dit niet”, aldus de woordvoerster.

Het CNV vertrouwt erop dat, mocht Smit daadwerkelijk benoemd worden, er een goede nieuwe voorzitter komt.