Verzameling Mustangs in den Hartogh Ford Museum

Van 1964 tot 2012

Het Ford Museum is er vroeg bij, want eigenlijk bestaat de Mustang volgend jaar op 17 april pas 50 jaar. "In de winterperiode rijdt vrijwel geen enkele Mustang-eigenaar met zijn auto, vandaar dat we hebben gekozen om de tentoonstelling nu al te organiseren. Bovendien wil iedereen volgend jaar rijden in zijn auto als het model een halve eeuw bestaat", aldus Koen Blok van het den Hartogh Ford Museum.

Veel enthousiasme

In totaal staan er 18 Mustang-modellen opgesteld in een speciaal ingerichte ruimte. “Ze komen uit verschillende periodes. De oudste is een versie uit 1964, maar we hebben ook een Ford Mustang Boss 302 uit 2012 in de museumhal staan. Daar zijn er maar heel weinig van gemaakt”, zegt Blok. “De Mustangs bij elkaar krijgen was eigenlijk helemaal niet lastig. Het enthousiasme van mensen was groot nadat ze het verzoek kregen hun auto’s beschikbaar te stellen voor de tentoonstellen. De eigenaren vinden het prachtig dat hun Mustang in een museum staat. Alle auto’s verkeren in topstaat en zien er aan de onderkant net zo mooi uit als aan de buitenkant.”

Toegang

De toegangsprijs van het museum bedraagt 9 euro, maar kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis naar binnen. Voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar geldt een prijs van 7,50 euro en als je ouder dan 65 jaar bent, betaal je eveneens 7,50 euro entree. Het museum is van woensdag tot zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur, maar op 24, 25, 26 en op 31 december zijn de deuren even gesloten.