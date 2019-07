Stille tocht Kerkrade voor doodgestoken vrouw

Over het motief voor de steekpartij is nog weinig bekend. Wel meldde de politie dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De verdachte stak of sneed zichzelf met een mes nadat de vrouw was neergestoken.

Eerder werd al bekend dat de verdachte in 1994 een man heeft vermoord en jarenlang in de gevangenis en in een tbs-kliniek heeft gezeten. Volgens de krant zeggen familieleden van de vrouw zij de ex-vriendin van de verdachte was.