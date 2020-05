Enorme brand in wolkenkrabber Verenigde Arabische Emiraten

De torenflat, de Abcco Tower, heeft 45 verdiepingen en wordt bewoond, zo meldt Gulf News. 36 worden daarvan bewoond, elke verdieping heeft 12 appartementen. Het gebouw werd in 2006 uit de grond gestampt.

Op beelden op Twitter zijn de gigantische vlammen te zien.

Over gewonden en doden is nog niets bekend. Bewoners uit tenminste vijf omliggende gebouwen zijn geëvacueerd. Veel auto’s zijn beschadigd geraakt door naar beneden vallend puin.

De politie heeft drones ingezet om te kijken of er nog mensen in het gebouw zijn.

Hoe de brand kon ontstaan, is onduidelijk. Volgens bewoners begon het vuur op de tiende verdieping. „Het was eerst een heel kleine brand en zodra we buiten waren, zagen we de echte omvang.”