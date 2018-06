Ford brengt 1.0 driecilinder met automaat

Voor het eerst koppelt Ford een automatische transmissie aan de 1,0 liter driecilinder EcoBoost benzinemotor. De aandrijflijn komt als eerste in de Fiesta beschikbaar. Of de andere modellen als de Focus en C-Max volgen, kan de woordvoerder nog niet bevestigen. "Ik heb daar nog geen zicht op." Het zou logisch zijn, aangezien de krachtbron in de Fiesta gelijk is aan het exemplaar in de grotere types.