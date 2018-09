Italiaans automerk ATS wil 300 Leggera bouwen

300 pk per ton

De naam 300 refereert naar de pk/gewichtsverhouding van de sportwagen. De ATS 300 Leggera wordt aangedreven door een 1,6 liter viercilinder turbomotor met 200 pk. In combinatie met een gewicht van 650 kilogram resulteert dat in die 300 pk per ton. De prijs van de tweezitter begint bij 30.000 euro exclusief belastingen. ATS wil volgend jaar beginnen met de productie. Het model is zowel voor Europa als de VS bedoeld.

Borgomanero

Het Italiaanse bedrijf ATS AutoSport heeft eerder al twee modellen gepresenteerd, de ATS 2500 GT en de Sport 1000. ATS is oorspronkelijk ook een autobedrijf, maar het merk was na 1965 niet meer actief op de markt. Onder leiding van het ATS AutoSport in het Italiaanse Borgomanero werd het merk eind 2012 nieuw leven in geblazen.