Schultz verlaagt tol verlengde A15

Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij PvdA, wilde minder tol op de nog aan te leggen weg. „Ik kan het tarief aanpassen zodat het vergelijkbaar wordt met dat van de Blankenburgtunnel”, zei Schultz, verwijzend naar de toekomstige tunnel ten westen van Rotterdam waar ook tol betaald zal moeten worden.

Schultz bepaalde eerder dat personenauto's op de verlengde A15 1,62 euro moeten gaan betalen om de weg te gebruiken. Vrachtwagens moeten daar 7,54 euro neertellen. Die tarieven worden nu respectievelijk 1,18 euro en 7,11 euro. De aanpassing kost de minister 12 miljoen euro. Ze gaat daar nog een dekking voor zoeken.

De provincie Gelderland is volgens een woordvoerder „heel tevreden” over de verlaging van het toltarief. Onderzoek wees uit dat 44 procent van de weggebruikers de snelweg zou gaan mijden wegens het hoge toltarief. Als automobilisten het bedrag moeten betalen dat Schultz nu wil heffen, zal nog een derde omrijden om de tol te ontlopen. Dat noemt de provincie aanvaardbaar. Gelderland betaalt 360 miljoen euro mee aan de aanleg van het ontbrekende snelwegdeel.

De tol is volgens de minister nodig om de wegen te kunnen aanleggen. Ze zou zelf het liefst ook afzien van tol, maar daar is geen budget voor. Bovendien zijn de negatieve effecten van de invoering van tol te overzien voor de verlengde A15 en de Blankenburgtunnel. Dat was niet het geval bij de nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16 in het noordelijk deel van Rotterdam. Daar zouden te veel auto's kiezen voor een andere route. Daarom heeft Schultz voor de A13/A16 de tol geschrapt.

Een meerderheid van de automobilisten is tegen het heffen van elke tol, meldt de ANWB. De autobezitters vinden dat de overheid hun als „een melkkoe” gebruikt.