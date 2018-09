Schrijver Gerrit Krol (79) overleden

De auteur ontving veel erkenning voor zijn werk, zoals de Multatuliprijs en de Busken Huetprijs. Zijn oeuvre werd in 1986 bekroond met de Constantijn Huygensprijs en in 2001 met de P.C.Hooftprijs. In 2005 ontving hij een eredoctoraat aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Krol werd op 1 augustus 1934 geboren. In 1962 schreef hij zijn romandebuut De rokken van Joy Scheepmaker. Hij schreef in totaal meer dan 50 romans, verhalenbundels, novellen, dichtbundels en essays. In zijn laatste roman Duivelskermis (2007) beschreef hij de gevolgen van de ziekte van Parkinson.

„Querido verliest in Gerrit Krol een scherpzinnige, tegendraadse en geestige auteur, die zijn grote liefdes, de kunst en de wetenschap, in zijn bijzondere oeuvre verenigde en vereeuwigde”, aldus uitgever Annette Portegies.

Minister Jet Bussemaker (Cultuur) liet in een reactie weten dat Nederland met het overlijden van Krol „een van zijn meest bijzondere schrijvers“ heeft verloren. „Zijn uitzonderlijke literaire kwaliteiten hebben in combinatie met zijn bizarre humor en scherpe, exacte geest geleid tot een uniek oeuvre dat verrast, confronteert en aanzet tot nadenken.”