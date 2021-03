Zorgen bij beddenbaas Kuipers: ’Niet versoepelen, maar meer prikken!’

Kuipers schetst in de Kamer het beeld van de druk op de zorg. De bezetting van ziekenhuisbedden door coronapatiënten is de afgelopen periode vrij stabiel, maar ’op een veel hoger niveau dan normaal’. In zijn eigen ziekenhuis, het Erasmus MC, zijn normaal gesproken bijvoorbeeld zo’n 44 ic-bedden bezet, maar dat is nu al tijden rond de 72, vertelt Kuipers. „En we voeren gesprekken over hoe we kunnen opschalen naar 102.”

De beddenplanner zou dan ook het liefst zien dat eventuele versoepelingen van coronamaatregelen vooruit worden geschoven. Het demissionaire kabinet heeft in de persconferentie maandag een aantal versoepelingen voor onder meer hoger onderwijs en terrassen met potlood ingetekend op 31 maart.

Jaap van Dissel

RIVM-baas Jaap van Dissel ziet ook een stabilisatie van het aantal coronabesmettingen en stelt dat het ’verschillende kanten op kan’. In sommige regio’s is het aantal positieve tests alweer aan het stijgen, klinkt het waarschuwend.

„Als je meer versoepelt, kan het snel gaan”, waarschuwt Kuipers voor oplopende coronacijfers. De bezetting van ziekenhuisbedden is op dit moment volgens hem ongeveer net zo hoog als op momenten waarop het kabinet eerder de teugels aantrok.

„Als je nog even uitstelt, kom je in veel rustiger vaarwater”, adviseert Kuipers. Daarbij zou ook het seizoenseffect, warmer weer, en het vaccineren kunnen helpen om de druk op de zorg te beperken. Dat vaccineren zou van Kuipers sneller mogen gaan, bijvoorbeeld door een kleinere buffer voor de tweede prik aan te houden. „Hou de vaccins niet op de plank. Misschien kan je wel iets meer risico nemen.”