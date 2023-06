Negen mannen opgepakt tijdens vrijgezellenfeest: leger kwam in actie vanwege ’ontvoering door terroristen’

Afgelopen zaterdagmiddag waren enkele inwoners van de gemeente Trofarello, bij de noordelijke Italiaanse stad Turijn, getuige van een ontvoering. Ze zagen een gemaskerde bende met ISIS-vlaggen en geweren een man uit zijn huis sleuren, vastbinden en in een busje gooien. De feiten waren zo choquerend dat een oudere buurman onwel werd en medische zorg nodig had.

Meerdere bezorgde buren belden de politie, die massaal ter plaatse kwam. Toen was het busje er echter al vandoor geraasd. Controleposten werden opgezet in de ruime buurt, tot militairen het voertuig na intens speurwerk konden traceren. Het stond aan het huis van een van de ontvoerders, met in de laadruimte nog steeds een geknevelde dertiger. Die net als de ordediensten geen idee had dat de ontvoering een grap was voor zijn vrijgezellenfeest.

De vrienden van de man, negen mannen tussen de 23 en 31 jaar oud, werden opgepakt. De politie nam onder meer drie airsoftgeweren in beslag, naast bivakmutsen, geblindeerde zwarte helmen, militaire jassen en andere kledij, en enkele vlaggen. De jongemannen zijn aangeklaagd voor het veroorzaken van publieke onrust.