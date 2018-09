Dolfijnen verrassen recordkiters

,,Daarnaast had Max gisteravond in het donker ook dolfijnen om zich heen, zijn gejoel was super gaaf! (of vet, om in kite termen te spreken)´´, aldus een update vrijdagmorgen aan de Telegraaf vanaf de volgboot die de groep van zes begeleidt die probeert in twee tot drie weken de Atlantische Oceaan over te steken.

35.000

De recordpoging van de vier Nederlanders, een Noorse en een Amerikaan wordt over de hele wereld gevolgd. Gisteravond hadden er al 35.000 mensen, zowel uit binnen- als buitenland, de berichten bekeken die een paar uur eerder door de Telegraaf Vaarkrant waren geplaatst over de start van Atlantische oversteek.

Stuwen

De kiters varen, met de wind in de rug, momenteel richting het zuiden, dus ver zuidelijk van hun ideale koerslijn. Ze zijn nu circa honderd kilometer van de kust van de Westelijke Sahara. Dit alles komt omdat ze op zoek zijn naar de uit het zuiden of zuidoosten komende passaatwinden, die hen op een constante manier naar de overkant kunnen stuwen.

Live

Twee uur lang surft een van de zes naar de horizon, is de voorgenomen routine, daarna wordt er gewisseld en komt de volgende. Zo gaat het dag en nacht door, tot ze op de Turks en Caicos Eilanden in het Caribische gebied aankomen. Volg de actuele positie van de kitesurfers live hier.