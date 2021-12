Premium Het beste van De Telegraaf

OM: Veroordelingen MH17 moeten boven alle twijfel verheven zijn LIVE | Moordverdenkingen in MH17-proces uiteengezet

Door Saskia Belleman en Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Mei 2021: Hendrik Steenhuis, voorzitter van de Rechtbank, bekijkt op vliegbasis Gilze-Rijen de reconstructie van het in 2014 neergeschoten MH17-toestel. De schouw is onderdeel van het strafproces MH17. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - Niemand zou twijfel moeten hebben bij eventuele veroordelingen in de MH17-zaak. Bewijs is gewogen, getoetst en nogmaals gewogen, aldus het Openbaar Ministerie maandag tijdens de eerste dag van het requisitoir in de zaak over het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014.