China werkt aan nieuwe corona-proof stad

Op de daken is er ruimte voor tuinbouwkassen. Ⓒ foto Guallart Architects

Peking - China werkt aan een nieuwe stad die volledig bestand is tegen de gevolgen van een lockdown. Architect Vicente Guallart draagt met een ontwerp van een zelfvoorzienende wijk bij aan het Chinese project: ,,We kunnen steden niet blijven ontwerpen en bouwen alsof er niets is gebeurd.’’