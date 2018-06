Verouderde wagon had gebroken wielband

Dat antwoordt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur maandag op Kamervragen van de SP over de ontsporing. Mansveld kan zich de zorgen over het incident voorstellen, zegt zij, maar ze komt niet terug op haar voornemen om in de toekomst meer goederenvervoer richting Oost-Europa over dezelfde spoorlijn af te wikkelen.

Overheden en inwoners in Oost-Nederland protesteren heftig tegen de toename van goederentransport over bestaande spoorlijnen. Zij dragen daarvoor tal van alternatieven aan, die Mansveld tot nu toe niet op andere gedachten hebben gebracht. Zo schrijft zij aan de SP dat in 2012 al is uitgezocht dat via de binnenvaart maar 9 procent van het toekomstige transport zou kunnen worden afgewikkeld. Tegen hogere kosten en een langere vervoerstijd, aldus de staatssecretaris.

„Vervoer per spoor is duurzaam; een incident, hoe betreurenswaardig ook, doet daar niet aan af. Gevaarlijke stoffen zijn nodig om producten te kunnen maken die we in ons dagelijks leven nodig hebben. Oost-Nederland wordt zoveel mogelijk ontzien, uitsluiten van vervoer van gevaarlijke stoffen kan echter niet”, stelt Mansveld.