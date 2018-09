'Meer dan 1 miljoen Xbox One's over toonbank'

De verkoop van Xbox One ging vrijdag van start in 13 landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Ierland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Aanvankelijk was ook Nederland door het concern als 'startmarkt' aangewezen. Maar dat doel bleek te ambitieus, erkende het Amerikaanse concern eerder dit jaar.

Nederland is volgend jaar aan de beurt, samen met zeven andere Europese landen die aanvankelijk ook op eerste verkooplijst stonden.

Concurrent Sony claimde vorige week in een dag meer dan 1 miljoen exemplaren te hebben verkocht in Noord-Amerika van de nieuwste versie van zijn spelcomputer, de PlayStation 4 (PS4). Dat was op 17 november, de eerste dag dat het apparaat in de VS en Canada te koop was. De PS4 is vanaf 29 november verkrijgbaar in Europa.

Het Japanse concern is met Microsoft in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld om de gunst van gamers. Beide concerns staan bovendien voor de opgave om de markt voor spelcomputers nieuw leven in te blazen. Die markt is volgens berekeningen van marktonderzoeker NPD Group in de periode 2008-2012 met 32 procent gekrompen tot 13,3 miljard dollar.