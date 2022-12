Lijnbus Arriva belandt in sloot bij afrit Rottevalle

Ⓒ Persbureau Noorder Nieuws

DRACHTEN - Een lijnbus van vervoerder Arriva is maandagmiddag in een greppel beland naast de N31 richting Drachten, bij de afrit naar Rottevalle in Friesland. De bus vervoerde tien tot vijftien reizigers. Geen van de inzittenden is gewond geraakt.