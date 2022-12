Zoektocht naar opvarenden gekapseisd Thais marineschip gaat onverminderd door

De HTMS Sukhothai kapseisde zondagavond laat voor de kust van Prachuap Khiri Khan. Het schip stuitte op woeste golven waardoor de motoren uitvielen. Water begon naar binnen te stromen toen de pompen uitvielen, waardoor het schip slagzij moest maken en binnen enkele uren volledig onder water stond.

Op sociale media is te zien hoe matrozen zich wanhopig vastklampen aan relingen, terwijl het schip met de zijkant in een scherpe hoek in zee dook. Het zou de eerste keer in de moderne geschiedenis zijn dat een Thais marineschip zinkt.

’Drie uur gezwommen’

Een anoniem bemanningslid zei dat hij enkele uren in het water had gelegen, voordat hij werd gered. “De golven waren behoorlijk hoog, ongeveer drie meter toen het schip zonk”, zei hij in een video die is verspreid door lokale media. “Ik trok het reddingsvest aan en sprong. Ik heb drie uur gezwommen.”

Maandag zeiden de autoriteiten dat ze 75 mariniers hadden gered, maar 31 nog steeds worden vermist. De zoekoperatie wordt voortgezet met hulp van de luchtmacht. Marineschepen en vliegtuigen zijn ingezet om de vermisten te zoeken.

Herdenking

Volgens een marinewoordvoerder was het schip onderweg naar een herdenking ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de dood van de oprichter van de strijdkrachten, prins Abhakara Kiartivongse, in de provincie Chonburi.

Het schip werd gebouwd in de Verenigde Staten en in 1987 in gebruik genomen. Het was bewapend met anti-scheepsraketten, luchtdoelraketten, scheepskanonnen en torpedo's voor anti-onderzeeër- en patrouillemissies.

Voor zover bekend was de laatste keer dat een Thais marineschip zonk tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1945 toen het bevoorradingsschip HTMS Samui voor de Maleisische kust werd getorpedeerd door een Amerikaanse onderzeeër, waarbij 31 mariniers om het leven kwamen.