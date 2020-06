Politie zoekt getuigen van vermeende homomishandeling

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De politie zoekt getuigen van een vermoedelijke homomishandeling afgelopen weekend in Amsterdam. Een 47-jarige man werd in de nacht van zaterdag op zondag in Amsterdam-West van zijn fiets geslagen, uitgescholden en beledigd. Gezien de scheldwoorden die werden gebruikt, vermoedt de politie dat sprake is van homogerelateerd geweld, zegt een woordvoerster.