DEN HELDER - De baas van de marine vice-admiraal Rob Kramer is woedend over de twee drugsvondsten op de Zr. Ms. Johan de Witt, waarvan de laatste zaterdag plaats had. Hij vindt dat de berichten erover al het goede werk van de bemanning recent op de door een orkaan getroffen Bahama’s te niet doen.