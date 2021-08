In verregend Spa draait alles om Max

De politie wijst bezoekers erop dat uitgeweken kan worden naar andere weilanden, op grotere afstand van het circuit. Daarvoor zijn extra shuttlebusjes ingezet. Er worden 75.000 toeschouwers verwacht - van wie ongeveer de helft uit Nederland – die om drie uur kunnen zien dat Max Verstappen op pole aan de race begint.

Extra vervelend voor organisatie en racefans is dat de snelweg A25/E25 door de overstromingen – die destijds ook de toegangweg naar de paddocks vernielde en de tunnels van Ster en Blanchimont vol water deden lopen - gedeeltelijk moest worden afgesloten ter hoogte van Luik. Daardoor neemt de druk op de snelweg A27/E42 toe, resulterend in extra files.

Vroeg naar circuit

Geadviseerd werd om vanmorgen al om zes uur naar het circuit te komen. Voor wie het geluk had over een vip-kaart te beschikken en met bussen werd aangevoerd, liep alles op rolletjes. Rond half acht kon je nog moeiteloos een parkeerterrein bereiken, vanwaar je – na QR-codecontrole – in een shuttlewagen naar de paddocks werd vervoerd. Onderweg werd razendsnel door een open raampje de lichaamstemperatuur gecontroleerd.

De enige file, waarmee je in de aanloop naar de Formule 1-race nog wordt geconfronteerd, staat in de fanzone voor de Seven Decades, een ‘openluchtmuseum’ met Formule 1-auto’s uit een grijs verleden. Bij de fanshop van Max Verstappen is het aanzienlijk drukker dan bij het winkeltje van buurman Lewis Hamilton. Even verderop kan de verregende leek weer een beetje warm worden in een stand waar je kunt proberen om het bandenwisselrecord van het Red Bull-team te verbeteren.

Ⓒ ANP / REMKO DE WAAL

Fenomeen Max

Ver daar vandaan loopt de tribune met Nederlanders vol met drijfnatte landgenoten. De Verstappen-tribune staat met een oranje blokje speciaal aangegeven op de officiële plattegrond van de Formula 1 Belgian Grand Prix, ten teken dat veel tot van alles hier draait om fenomeen Max. Die fascinatie voor die ene jonge Limburger kan alleen volgend weekeinde in Zandvoort worden overtroffen.