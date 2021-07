Deel snelweg A79 in Limburg dicht vanwege wateroverlast

De A79 is de snelweg tussen Heerlen en Maastricht. Automobilisten kunnen vanaf knooppunt Kruisdonk omrijden via de A2 en de A76. „We hebben nog geen indicatie hoe lang dit aanhoudt”, aldus Rijkswaterstaat.

Dinsdagavond werd de A79 afgesloten nadat deze deels was ondergelopen. Woensdagochtend meldde Rijkswaterstaat dat alleen het deel tussen de Kunderberg en de N281 bij Heerlen nog dicht was, omdat er nog water op de weg lag. Na een relatief rustige nacht waarin wat minder neerslag viel, vreesde de brandweer al dat de door de vele regen verzadigde grond nog minder water doorlaat.

Sinds dinsdag kampen grote delen van Zuid-Limburg met veel wateroverlast. Sinds woensdagochtend heeft de regio last van nieuwe hoosbuien. De hulpdiensten maken zich nu onder meer zorgen over de snelle stijging van het waterpeil van twee riviertjes in Zuid-Limburg, de Geul en de Gulp. Die bedreigen nu met name de plaatsen Wijlre, Gulpen, Wittem, Schin op Geul en Valkenburg, aldus de brandweer.

Intussen is de meldkamer overbelast door mensen die ten onrechte 112 bellen. De brandweer vraagt mensen alleen in levensbedreigende situaties 112 te bellen, en bij wateroverlast de gemeente of het probleem zelf op te lossen.

Ook in Gelderland en Noord-Brabant kan het later vanmiddag en in de avond flink gaan regenen. Het KNMI geeft vanaf 16.00 uur code geel af voor deze gebieden.