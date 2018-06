CDA: neem alternatief Havenbedrijf serieus

De vier varianten voor een treinverbinding voor goederenvervoer in het oosten van Nederland „denderen allemaal door duizend dorpen”, stelt De Rouwe. De alternatieve route van het Havenbedrijf is duurder, maar nu er bereidheid is om mee te betalen moet er toch goed naar worden gekeken, vindt de CDA'er. „De staatssecretaris moet zich niet blindstaren op de opties die nu op tafel liggen.”

In het oosten van het land is veel verzet tegen de plannen om meer goederenvervoer via het spoor naar Duitsland te laten rijden. Dat is onder meer nodig omdat de Tweede Maasvlakte over een paar jaar volstaat met bedrijven, die hun producten willen doorsturen naar het achterland. Ook wordt het op het spoor in de Randstad drukker omdat er tussen de grote steden treinen zonder spoorboekje moeten gaan rijden. Het goederenvervoer moet daarom een andere route gaan volgen.

Er wonen echter tienduizenden mensen dichtbij de alternatieve routes die nu zijn uitgezet. Die mensen maken zich ernstig zorgen om het aantal treinen dat langs hun huizen gaat rijden, maar ook over het vervoer van gevaarlijke stoffen. De ontsporing van een goederentrein bij Borne eerder deze maand, wakkerde de angst nog eens aan. „Als je de kans hebt om het spoor zo aan te leggen dat de treinen niet door de dorpen denderen, moet je dat serieus bekijken”, vindt De Rouwe.

Maandag overlegt de Tweede Kamer met Mansveld over de toekomstige spoorprojecten. De Rouwe zal zijn punt dan naar voren brengen.