Ambassadeur Angola wil ook aangifte doen

De hoogste ambtenaar van het Angolese ministerie van Buitenlandse Zaken brengt komende maandag en dinsdag een bezoek aan Nederland, omdat Angola bezorgd is dat de bilaterale betrekkingen door de kwestie rond de mishandeling van de PowNews-verslaggever schade oplopen.

Afgelopen donderdag was de Angolese ambassadeur al op het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om te spreken over het incident. „In dit gesprek is benadrukt dat staf van ambassades zich dient te houden aan de Nederlandse wet en dat Nederland persvrijheid hoog in het vaandel heeft. Daarbij is bovendien gesteld dat het gebruik van geweld in alle omstandigheden onacceptabel is”, aldus Timmermans in zijn brief.

PowNed-directeur Dominique Weesie reageerde verbaasd. „De ambassadeur heeft vanochtend in zijn gesprek met mij zijn excuses aangeboden. Over een aangifte heeft hij met geen woord gerept. Ik sta ervan te kijken.” Weesie is benieuwd naar de juridische gang van zaken. „Is het dan de staat Angola die Danny aanklaagt? Ik neem het voor kennisgeving aan, en we wachten het af.” Donderdag had de ambassadeur Weesie uitgenodigd om vrijdag het incident te bespreken.