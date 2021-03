Viroloog kraakt beleid burgemeester Groningen: ’Laat zich leiden door angst’

Bij de evenementen lopen kleine groepjes deelnemers van horecazaak naar horecazaak voor een hapje en een drankje. Vorig weekend werd het voor het eerst gedaan en het bleek een hit: honderden mensen deden mee. Het gaat om de Culinaire 4 Mijl, de Frituurloop en andere tochten die de mensen welkome afleiding bood te midden van de coronacrisis.

’Kans op besmetting minimaal’

Bert Niesters, viroloog aan het UMCG, kraakt het besluit van de burgemeester: „Bij zulke evenementen is de kans op besmettingen minimaal. Het is buiten en met voldoende afstand. Verder zijn zulke evenementen goed om de drukte te verspreiden. Nu gaat iedereen weer in het Noorderplantsoen zitten met biertjes en snacks van thuis, want dat mag wel gewoon.”

De viroloog vervolgt: „De koffieverkoper mag ook gewoon drankjes verkopen ondanks dat de mensen die in de directe omgeving nuttigen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen en ondernemers ook weer wat perspectief en ruimte krijgen. Ik heb het idee dat de burgemeester zich vooral laat leiden door angst.”

Een woordvoerder van de gemeente Groningen reageert aanvullend dat het OMT-advies voor de burgemeester leidend is. „Hoe goedbedoeld deze actie ook is, er ontstaan extra reisbewegingen en meer contactmomenten.”