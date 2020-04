Man mag half miljoen dollar houden na steen-papier-schaar

Edmund Mark Hooper stond op het zijn huis te verliezen, na in drie rondes verloren te hebben van Michel Primeau in januari 2011. Het Hooggerechtshof heeft de schuldeiser echter in het ongelijk gesteld.

Volgens de Canadese wet mag een dergelijke weddenschap niet gaan om een buitensporig geldbedrag. Dat was wel het geval, zo oordeelde een rechtbank al in 2017. Het hoger beroep daartegen is deze maand afgewezen.