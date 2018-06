Indrukwekkende tunnels

1. Wisteria Tunnel

Deze kleurrijke bloementunnel staat bekend als de Wisteria Tunnel en ligt in Kitakyushu in Japan. Het ziet er niet alleen mooi uit, maar het ruikt ook nog eens heel lekker als je door deze tunnel struint. De onderdoorgang is het middelpunt van de Kwachi Fuji Tuinen.

2. Tunnel of Light

Deze lichtgevende tunnel ligt tevens in Japan en verblindt honderden Japanners met de ruim zeven miljoen LED-lichtjes. The Tunnel of Light is onderdeel van een lichtshow die jaarlijks plaatsvindt in Nagashima.

3. Laerdal Tunnel

Deze bijna 25 kilometer lange tunnel ligt verborgen in Noorwegen. De onderdoorgang verbindt de hoofdstad Oslo met het kustgebied. De ontwerpers van de tunnel hebben, naast wit licht, de rotsen in de tunnel verlicht met blauwe en gele lichten wat een zonsopgang moet voorstellen.

4. Tunnel of Love

Deze tunnel bestaat uit bomen en ligt in Oekraïne. Deze groene onderdoorgang is drie kilometer lang. Dagelijks rijdt er een trein over de spoorlijn die hout naar een fabriek vervoert. Als je een wens doet samen met je geliefde in deze tunnel, dan zou deze daadwerkelijk uitkomen.

5. Bund Sightseeing Tunnel

Deze tunnel verbindt oost Nanjin Rd met Pudong in China. De Bund Sightseeing Tunnel is door de lichteffecten meer een attractie dan een onderdoorgang. De tunnel is ruim 647 meter lang en een rit duurt ongeveer drie tot vijf minuten.