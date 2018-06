Seksuologen eren Sunny Bergman met prijs

Volgens de jury, bestaande uit onder anderen psychiater Bram Bakker en seksuologe Eva Broomans, heeft Bergman met haar documentaire „moedig” het onderzoek naar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van seksuele beleving en waardering opgepakt.

Volgens de NVVS is veel berichtgeving over seksualiteit eenzijdig en vol gebakken lucht, fabels of misverstanden. Met de prijs wil de vereniging journalisten en programmamakers stimuleren tot het verstrekken van kleurrijke en gebalanceerde informatie over seksualiteit.

Andere genomineerden waren columniste Asha ten Broeke en docente Marit de Jong.