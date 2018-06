Wintersporthoofdstad van de Alpen

Met driehonderd kilometer aan piste is het voor Innsbruck en haar negen omringende skigebieden niet zo moeilijk om ieder type wintersporter wat te bieden. Dit komt mede door de veelzijdigheid van de regio, die varieert van glooiende familiegebieden tot uitdagende gletsjerafdalingen, allemaal op rijafstand van elkaar.

Met de gratis skibus reis je comfortabel en milieuvriendelijk van gebied naar gebied. Een ander pluspunt is de aanwezigheid van een treinstation en een internationale luchthaven waar geregeld aantrekkelijk geprijsde wintervluchten op plaatsvinden.

Nordkette

Het skigebied dat direct boven Innsbruck ligt heet de Nordkette en van hieruit heb je een prachtig uitzicht over de stad. Het gebied is heel makkelijk bereikbaar: vanuit het stadscentrum kun je direct de lift pakken, die je via twee tussenstations naar de 2.256 meter hoge top brengt. Naast een adembenemend uitzicht vind je hier ook een uitdagend klein skigebied met veel freerideterrein.

Sneeuwgarantie

Axamer Lizum is misschien wel het bekendste skigebied van de regio, want tijdens de Olympische Winterspelen in 1964 en 1976 vonden hier talrijke wedstrijden plaats. Dit had mede te maken met de sneeuwgarantie die wordt gewaarborgd door de hoge pieken rondom het gebied. De pistes zelf reiken tot 2.340 meter en zijn goed voor zo’n 40 kilometer aan piste inclusief funpark.

Kühtai

Een ander sneeuwrijk gebied is Kühtai, dat met zijn 2.020 meter tevens het hoogst gelegen wintersportdorpje van het land is. Dit betekent dus skiën tot aan je deur, een ongekende luxe voor Oostenrijkse begrippen. De 44 pistekilometers – waarvan enkele 's avonds verlicht – worden bewaakt door extra sneeuwkanonnen.

Stubaier Gletscher

Ten slotte is er nog de Stubaier Gletscher met zijn eeuwige sneeuwtoppen. Hier reiken de pistes tot een ongekende hoogte van 3.210 meter. Dankzij de hoge ligging opent het Stubai Zoo snowpark zijn witte deuren reeds vroeg in het seizoen. Naast aangename pistes vind je in dit grootste gletsjerskigebied van Oostenrijk ook tal van uitdagende off-piste afdalingen.

Familiegebieden

De resterende vijf skigebieden, waaronder Patscherkoffel, Muttereralm, Rangger Köpfl en Glungezer zijn dankzij hun gemoedelijke en overzichtelijke pistes het meest geschikt voor families en beginnende wintersporters.

Bereikbaarheid skigebieden

Nordkette: direct vanuit het centrum bereikbaar

Patscherkoffel: 8,5 km

Muttereralm: 9,4 km

Rangger Köpfl: 5,8 km

Schlick 2000: 19 km

Axamer Lizum: 19,3 km

Glungezer: 20,3 km

Kühtai : 37 km

Stubaier Gletscher: 41,4 km

Bron: Nederlandse Ski Vereniging/ NSkiV