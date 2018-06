Banken gaven miljarden uit aan advocaten

De 18 Europese banken met de hoogste proceskosten gaven sinds de escalatie van de financiële crisis zeker 77 miljard dollar uit aan rechtszaken, boetes en compensatie voor klanten aan wie ondeugdelijke producten werden verkocht. Dat bedrag is vijf keer hoger dan de winst die ze vorig jaar gezamenlijk boekten en komt neer op 42 miljoen dollar per dag.

In de Verenigde Staten liep de rekening voor de zes grootste banken sinds 2008 op tot ruim 100 miljard dollar. Dat is meer dan zij in die tijd aan aandeelhouders hebben uitgekeerd aan dividend.