’Sprake van echte nieuwe start, volgende fase kan snel gaan’

Remkes sprak de afgelopen dagen met VVD, CDA, D66, CU en de fracties van PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en fractie den Haan - het zogenoemde ’brede midden’. Alle negen partijen hechten volgens hem groot belang aan twee punten: meer ruimte voor dualisme in de relatie tussen Kamer en kabinet, en de omgang van de overheid met burgers moet beter. Die twee punten moeten als uitgangspunt dienen voor de coalitieonderhandelingen, zegt Remkes.

’Beknopt regeerakkoord’

Op basis daarvan adviseert hij VVD, CDA, D66 en CU verder te onderhandelen. „Daarbij is nadrukkelijk de ruimte open gelaten voor de andere partijen om op een alternatieve manier steun te verlenen.” Die partijen zouden op een bepaald moment bijvoorbeeld ook bewindspersonen mogen leveren, aldus Remkes.

De vier partijen die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet, willen een „beknopt” regeerakkoord opstellen waarbij de uitwerking meer aan de bewindslieden wordt overgelaten. Dat betekent ook dat de volgende fase van de kabinetsformatie „snel kan gaan”, zegt informateur Johan Remkes bij de presentatie van zijn eindverslag.

Verontwaardiging

In zijn eindverslag adviseert de informateur om in een debat een of meerdere nieuwe informateurs aan te stellen, die moeten onderzoeken of een kabinet van VVD, CDA, D66 en CU kans van slagen heeft. Daarnaast stelt de informateur dat de fracties van PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en fractie den Haan input mogen leveren bij het opstellen van het regeerakkoord, regeerprogramma en eventueel het leveren van bewindspersonen in een ’latere fase’.

Remkes zegt de verontwaardiging over hoe lang dit traject heeft moeten duren te snappen. „Die verzuchting begrijp ik heel goed, maar ik ben blij dat partijen nu bereid blijken om die verantwoordelijkheid wel te nemen.”

De verwachting is dat de Tweede Kamer er dinsdag over debatteert. Dan moeten volgens Remkes ook twee nieuwe informateurs worden aangesteld.

Kaag

Als wordt ingestemd met het plan van Remkes, gaan VVD, CDA, D66 en CU waarschijnlijk een langdurige onderhandelingsfase in die moet uitwijzen of ze ook daadwerkelijk tot een kabinet kunnen komen. D66-leider Kaag kondigde donderdagochtend alvast aan dat ze haar huid dan duur zal verkopen. Ze heeft immers een draai moeten maken om toch met CU in zee te gaan.