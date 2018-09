Vissenhuid tegen soa's

Dit zijn enkele ideeën die de elf winnaars van een Amerikaanse 'condoomontwerpwedstrijd' bedachten. Het ging hierbij niet alleen om creativiteit, maar ook om draagbaarheid en gebruikersgemak.

Zwangerschap

Het doel van de wedstrijd was vooral om meer aandacht te vragen voor seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschap. Er werden ruim achthonderd ideeën voor hét condoom van de toekomst ingestuurd. De winnaars, die varieerden van Indische condoomfabrikanten tot Amerikaanse chemische ingenieurs, ontvingen ieder $100.000 dollar om het idee te gaan uitvoeren.Materiaal

Veel deelnemers lieten zich inspireren door het gebruik van andere materialen dan latex. Daarnaast moesten de nieuwe condooms vooral dunner en sterker zijn én 'de liefdevolle afstand tussen partners verminderen, zodat ze nog dichter bij elkaar in de buurt zijn'.Andere ideeën richtten zich op het gebruikersgemak. Zo zou het door middel van trekhaakjes makkelijker moeten worden om het condoom om te doen, ook in het donker.

Eén van de winnaars is het 'collageen condoom', gemaakt van koeienpezen of vissenhuid. ''Dat materiaal is ongelooflijk sterk, hoezeer je er ook aan trekt, het breekt niet'', aldus uitvinder Mark McGlothlin.Markering

Een andere winnaar, het ultradunne 'wrapping condoom' is een voorstel van de Californische Gezondheidsraad en wordt gemaakt van polyethyleen plastic dat zich volgens de bedenkers 'vastklampt aan de huid'. Het condoom beschikt daarnaast, net als het condoom van een andere winnaar, over een handige markering die aangeeft in welke richting het condoom afgerold moet worden.