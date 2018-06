Poetin: Rusland moet Greenpeace genade tonen

Het is de eerste keer dat Poetin zich zo uitlaat over de zaak. Eerder zei hij wel dat de 30 opvarenden geen piraten waren, kort nadat ze waren aangeklaagd voor piraterij.

Rusland pakte in september het Greenpeaceschip Arctic Sunrise en de 30 opvarenden op na een protest bij een boorplatform in de poolzee. Van de 30 komen zeker 26 op borgtocht vrij, onder wie de Nederlanders Faiza Oulahsen en Mannes Ubels. Het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, is naar de wal gesleept. De Arctic Sunrise blijft voorlopig aan de ketting, besloot de rechter in Sint-Petersburg donderdag.

De 'Arctic 30' zijn aangeklaagd voor hooliganisme. Aanvankelijk waren ze ook aangeklaagd voor piraterij, maar het is niet duidelijk of die beschuldiging nog steeds geldt. Ze mogen vrijkomen, maar blijven verdachten. Bovendien moeten ze in Rusland blijven zolang de zaak loopt.

Nederland eist dat de aanklachten worden ingetrokken en dat de Arctic Sunrise en de opvarenden Rusland mogen verlaten. Nederland heeft daarom een zaak aangespannen bij het Internationaal Zeerechttribunaal in Hamburg. Dat doet vrijdag uitspraak.