Koningspaar als popsterren ontvangen

Aruba wilde de jeugd een onvergetelijke herinnering geven aan het eerste bezoek van Willem-Alexander en Máxima als koning en koningin. Daarvoor was een ochtend met sport en spel in en rond het zonovergoten stadion, oorspronkelijk vernoemd naar koningin Wilhelmina, bedacht. Alle kinderen hadden een speciaal lichtblauw T-shirt gekregen, met het speciaal voor het bezoek ontworpen logo. Er waren liedjes en danspassen ingestudeerd waardoor Willem-Alexander en Máxima zich bij binnenkomst even popsterren konden wanen.

Van de zes eilanden die het koningspaar de afgelopen 9 dagen heeft bezocht, heeft Aruba de meest grootschalige activiteiten georganiseerd rond het kennismakingsbezoek. Alles was net een maatje groter en beter geregeld dan op de overige eilanden, al kunnen de kleintjes Saba en St Eustatius niet wedijveren met het grotere en rijkere Aruba. Het bedrijfsleven op Aruba had ook meebetaald aan de kosten voor het bezoek.

Willem-Alexander en Máxima besluiten hun reeks kennismakingsbezoeken in het eigen koninkrijk - provincies en Caribische eilanden - donderdagavond met een receptie, aangeboden door de gouverneur van Aruba. Voor vrijdag en zaterdag staan er bliksembezoeken aan respectievelijk Colombia en Venezuela geprogrammeerd.

Minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) is op weg naar Aruba om koning en koningin bij die visites te vergezellen. Hij zal in samenspraak met Den Haag en de koninklijke beveiliging ook moeten beslissen of het bezoek aan het politiek zeer onrustige Venezuela doorgang kan vinden. De oppositie heeft zaterdag uitgeroepen tot dag van nationaal protest.