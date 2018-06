Poetin wil aankoop huis Rachmaninov

De erfgenamen van Rachmaninovs kleinzoon Alexander, die in november vorig jaar overleed, hebben het huis en het archief te koop gezet. De componist woonde van 1929 tot 1939 met zijn gezin in het huis in Weggis aan het Vierwoudstrekenmeer, dat speciaal voor hem was gebouwd. Hij was in 1917 tijdens de Russische Revolutie in ballingschap gegaan en woonde tot zijn dood behalve in Zwitserland ook in de Verenigde Staten.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik