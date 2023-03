Politie over ontvoering tiener: ’Hij lijkt geen willekeurig slachtoffer te zijn’

De tiener werd op dinsdagochtend 10 januari in de Tweede Jan Steenstraat in de Amsterdam wijk De Pijp een witte bestelbus in gesleurd. De politie werd gealarmeerd en die zette meteen de achtervolging in. Op de A27 ter hoogte van Groenekan wisten de politiemensen de vastgebonden, maar verder ongedeerde, jongen drie kwartier later te bevrijden. Daarvoor moest de bus omsingeld worden en waarschuwingsschoten worden gelost.

Tekst gaat verder onder de foto

Politieactie op de A27. Ⓒ Politie

Drie personen werden aangehouden die verdacht worden van de ontvoering. De drie mannen zijn een 35-jarige Amsterdammer, een 36-jarige man uit Weesp en een 29-jarige man uit Almere.

Meer mensen bij betrokken

In het tv-programma Opsporing Verzocht dinsdagavond vertelde de Amsterdamse politie dat ze vermoedt dat er meer mensen bij de ontvoering betrokken zijn geweest. Daar werden ook beelden getoond van nog drie andere verdachten in de hoop dat iemand ze herkent.

Op camerabeelden rond de Tweede Jan Steenstraat zijn voorafgaand aan de ontvoering drie personen te zien waarvan de politie vermoedt dat zij de omgeving daar in de gaten hielden en te linken zijn aan de drie aangehouden ontvoerders. Het gaat om twee mannen en een vrouw met donker haar.

Tekst gaat verder onder de foto

Tweede Jan Steenstraat in Amsterdam. Ⓒ Google

De politie kan nog niet veel zeggen over de toedracht van de ontvoering. „Maar het slachtoffer lijkt in ieder geval niet zomaar een willekeurig slachtoffer te zijn geweest dat van de straat werd getrokken en in een bestelbus gezet. Het meest waarschijnlijke scenario waar de recherche nu van uitgaat is van een conflict dat zo is geëscaleerd dat het voor een aantal mensen reden was om de jongen te ontvoeren”, aldus de politie.

Het gaat met de 15-jarige jongen volgens de politie inmiddels naar omstandigheden redelijk.