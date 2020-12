Tekort aan sneltesten in ziekenhuizen

Binnenland

LIVE | Brits dagrecord: 40.000 nieuwe coronagevallen, 744 doden

Het coronavirus Covid-19 blijft de wereld in zijn greep houden. Ook nu er een begin is gemaakt met vaccineren, blijft het virus mondiaal voor ontwrichting zorgen. Van een einde aan de tweede golf is ook in Nederland nog lang geen sprake. Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.