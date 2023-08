Gratis auto’s, arrestaties en nepontvoeringen: zo ver gaan influencers voor hun roem

WASHINGTON - Influencers zijn niet meer weg te denken uit de wereld van jongeren. De mening van deze social media-sterren is zo invloedrijk, dat bedrijven grof geld betalen voor een bericht of video op platforms als YouTube, Instagram of TikTok. Vooral in Amerika zien velen gouden bergen; slechts enkelen slagen. Die zoeken in de continue honger naar aandacht extremen op, zoals afgelopen week in New York.

Influencers gaan steeds verder om views en dus geld binnen te halen. Soms leidt dat zelfs tot rellen.