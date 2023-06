Premium Het beste van De Telegraaf

Op bizarre wijze overleven in de jungle: wie gingen de Colombiaanse kinderen voor?

Door Rosanne de Jong Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP Craven CSO

BOGOTA - Wereldwijd haalden ze de krantenkoppen: de vier kinderen in Colombia die welgeteld veertig dagen in de jungle overleefden nadat ze op 1 mei crashten met een vliegtuig in het Amazonewoud. De Colombiaanse president Gustavo Petro noemde het eerder al een „mirakel” en stelt dat dit verhaal de geschiedenisboeken ingaat. Maar het wonder staat niet op zichzelf. Tientallen kinderen raakten afgelopen decennia vermist en werden teruggevonden in de wildernis. Hoe liep het met hen af?