Nu of nooit voor Boris

Zelf ziet Boris Johnson zijn nieuwe baan als premier van het Verenigd Koninkrijk wel zitten. Maar gevreesd wordt dat die carrière wel eens kortstondig kan zijn. Ⓒ foto REUTERS

LONDEN - Na een politieke carrière met enkele ‘ups’ en talloze ‘downs’ betreedt Boris Johnson vandaag Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. De scepsis over deze brokkenpiloot is groot. Het is aan hem om zijn criticasters de mond te snoeren, precies zoals zijn net zo ambivalent ontvangen voorganger en politieke held Winston Churchill dat deed in mei 1940.