Halsema trekt stekker uit overleg met moskeeën: ’Te weinig aanmeldingen’

Dat laat haar woordvoerder maandagochtend weten. De Amsterdamse burgemeester had voor maandagavond een afspraak staan met de moskeeën uit de hoofdstad. Ze wilde hen het concept voorleggen van de ’Verklaring van Amsterdam’, waarin religieuze leiders door te ondertekenen afstand zouden nemen van homodiscriminatie.

Maar de moskeeën vinden de verklaring juist discriminerend naar hen toe. De Blauwe Moskee in Amsterdam-Slotervaart noemde het een ’absurde oproep’ en was ’verbijsterd’. „Dat alleen moskeeën wordt gevraagd expliciet geweld te veroordelen is een directe beschuldiging aan het adres van de islamitische gemeenschap.”

De Amsterdamse Denk-fractievoorzitter Sheher Khan schatte in dat er helemaal niemand meer naar de bijeenkomst wilde gaan. „Ze zijn teleurgesteld en boos. En terecht! Dit kan gewoon niet.” Hij kondigt een debat aan over de zaak. „De burgemeester hoort te verbinden. Moslims worden zo opgezet tegen de lhbti-gemeenschap.”

Volgens de woordvoerder van Halsema waren wel enkele moskeebestuurders nog steeds van plan aan te schuiven, maar waren het er zo weinig dat de burgemeester zelf besloot om het gesprek af te zeggen. De gesprekken liepen al langer en de plotselinge stellingname van de moskeeën verrast het stadhuis.

Polarisatie

Wel blijft de voorlichter benadrukken dat het ook de bedoeling was dat christelijke en joodse instellingen eenzelfde verklaring zouden ondertekenen, niet alleen de islamistische. In de ’Verklaring van Amsterdam’ zouden ondertekenaars discriminatie en geweld tegen de queergemeenschap ’compleet afwijzen’.

Halsema reageerde zondag al geïrriteerd op de ophef die Denk en de moskeeën creëerden van haar oproep. „Niet alleen is de suggestie dat ik een statement voorbereid dat enkel de moslimgemeenschap ’moet’ ondertekenen pertinent onwaar”, schreef zij op Instagram.

„De ambitie was om tot een breed gedeeld iniatief te komen. Ernstiger is dat daarmee geen gebruik wordt gemaakt van de uitnodiging tot overleg, maar is gekozen voor publieke polarisatie”, aldus Halsema. Ze noemt het een gemiste kans ’om vooroordelen te ontkrachten’.